Опубликованы новые видео с гигантским кракеном

Океанологи и биологи США представили видео, на которых запечатлены загадочные гигантские кальмары, ставшие прообразом кракена — гигантского морского чудовища, утаскивающего на дно людей и даже корабли. Ученые сняли головоногих моллюсков, используя новый метод, о котором рассказывается в статье, опубликованной в журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

Обычные методы исследования морских глубин, включая использование сетей, пилотируемых подводных аппаратов и дистанционно управляемых аппаратов (ROV), в первую очередь подходят для изучения медленно движущихся или сидячих организмов, а ловушки с наживкой, как правило, привлекают падальщиков, а не хищников. Кальмары, чьи глаза достигают в диаметре 30 сантиметров, обладают очень хорошим зрением, что позволяет им избегать подводные аппараты и камеры и делает головоногих почти неуловимыми для ученых.

Для создания камеры, которую морской хищник не заметит, были использованы тусклые красные огни вместо ярких белых огней, которые обычно применяются для подводного освещения. Специалисты пояснили, что большинство кальмаров не способны воспринимать красный свет. Ученые также создали устройства E-Jelly, имитирующие биолюминесценцию глубоководной медузы рода Atolla, чтобы приманивать моллюсков.

Испытание метода, сочетающего красное освещение с приманками в Большом Карибском регионе, позволило исследователям запечатлеть несколько крупных глубоководных кальмаров, включая Architeuthis dux Steenstrup, Pholidoteuthis adami Voss и двух неидентифицированных крупных моллюсков, относящихся, скорее всего, к роду Promachoteuthis sp. Эти виды наблюдались на глубине от 557 до 950 метров. В длину мантия (без учета щупалец) достигала у Archtiteuthis около двух метров, у Pholidoteuthis — полметра, а у возможных Promachoteuthis — около одного метра.