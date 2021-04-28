Мужчина лишился всего имущества в результате наводнения и сорвал джекпот

Житель американского города Мидленд, штат Мичиган, лишился всего имущества в результате наводнения и выиграл крупную сумму в лотерею. Об этом сообщает People.

29-летний мужчина, который предпочел сохранить анонимность, рассказал, что обычно не покупает билеты по 20 долларов (1,4 тысячи рублей), но в тот раз заехал в магазин, чтобы сделать пару покупок, когда ехал забирать детей. Он обратил внимание на билет моментальной лотереи и решил попытать удачу.

Американец вернулся в машину и стер защитный слой с билета. «Когда я увидел, что выиграл, я решил, что отыграл потраченные на билет деньги. Но когда я понял, что сорвал джекпот, меня начало трясти», — признался он.

Победитель мог получить два миллиона долларов (149,8 миллиона рублей) посредством ежегодных выплат или сразу забрать 1,3 миллиона долларов (97,4 миллиона рублей). Он выбрал второй вариант.

Счастливчик планирует потратить выигрыш на оплату счетов, а оставшиеся деньги он намерен сохранить. «Знать, что мои дети будут обеспечены — лучшее чувство в мире», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Сиднея Бондай Бич, которого недавно уволили с работы, сорвал джекпот в лотерею и крупно разбогател. Мужчина не стал искать новую работу.