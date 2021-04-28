Свадебный головной убор в стиле 90-х подняли на смех в сети

Пользователи сети подняли на смех дорогостоящий свадебный головной убор в стиле 90-х годов. На соответствующий пост на портале Reddit обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о белых панамах из атласных тканей с украшениями в виде вуали или множества жемчужин. Анонимный юзер разместил в соцсети скриншот из интернет-магазина, в котором эти аксессуары продавались за 225 и 265 долларов (17 и почти 20 тысяч рублей соответственно). «Свадебные шляпы-панамы в стиле 90-х? За 225 долларов? Они настолько популярны, что ни одной нет в наличии? Я понимаю, что у всех разный стиль, но это какой-то стыд», — гласила подпись.

Пользователи сети принялись шутить по поводу головного убора в комментариях. «Отлично подойдет в случае, если невеста не может определиться с прической», «Этой шляпе место в поп-клипе начала 2000-х», «Я действительно удивлена, что Бритни Спирс не надела такую панаму на свадьбу с Кевином Федерлайном», «Хочу увидеть этот аксессуар на реальной свадьбе», — высказывались они.

В марте прошлого года пользователи сети высмеяли нелепые наряды пары, решившейся пожениться в пандемию коронавируса. Фотографии и комментарии появились в закрытом Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»). На одном из кадров мужчина и женщина позируют перед камерой в домашней одежде и масках-респираторах, демонстрируя обручальные кольца.