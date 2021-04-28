Опубликовано видео выстрелов кораблей США из-за приближения КСИР

Корабли США произвели предупредительные выстрелы в Персидском заливе из-за приближения к ним иранских кораблей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Видеозапись опубликовали Военно-морские силы (ВМС) Соединенных Штатов в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел 2 апреля, однако информацию о нем раскрыли только сейчас.

После выстрелов американских кораблей иранские катера и судно отошли на безопасное расстояние.

«Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей», — уточняется в сообщении ВМС США.

Ранее 27 апреля стало известно, что катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) преследовали корабли американской береговой охраны в Персидском заливе в начале апреля. Три боевых катера и судно поддержки под названием Harth 55 окружили два американских корабля во время патрулирования международных вод.