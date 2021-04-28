В России фельдшер удавил пациента смирительной рубашкой

Суд в Петербурге вынес приговор фельдшеру скорой помощи Евгению Юцко, который удавил россиянина при надевании на него смирительной рубашки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Следствие и суд установили, что 6 июля 2020 года фельдшер психиатрической бригады скорой Юцко приехал на вызов к пациенту и по указанию врача-психиатра начал надевать на мужчину смирительную рубашку. «Действуя в несоответствии с официальными требованиями и предписаниями, по неосторожности в процессе физического стеснения при недобровольной госпитализации своими руками надавил на шею [пациента] А.», — говорится в публикации.

В результате пострадавший получил тупую закрытую травму шеи, которая сопровождалась развитием механической асфиксии. Суд расценил это как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Медик признал вину, раскаялся и на суде просил не лишать его возможности работать в медицине. Он приговорен к одному году ограничению свободы по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»).