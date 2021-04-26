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Московский депздрав прокомментировал драку врача с отцом ребенка в реанимации

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Кадр: Telegram-канал Baza

Драку с врачом в Морозовской детской больнице начал отец госпитализированного ребенка, который не хотел уходить. Произошедшее РИА Новости прокомментировали в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

«Он оскорбил сотрудника, после чего в присутствии свидетелей нанес врачу телесные повреждения. Удар был нанесен головой в область челюсти врача, в результате чего у врача была разбита губа с кровотечением», — сказали в ведомстве.

По данным депздрава, ранее россиянин получил право посещать годовалую дочь в реанимации, но позже мать девочки написала заявление с просьбой не допускать мужчину в отделение. Решение об отказе ему в посещении было принято руководством клиники «в целях безопасности и сохранения спокойствия пациентов», так как, приходя к ребенку, отец проявлял агрессию и вел себя недопустимо. При этом москвич мог продолжать приходить в больницу для общения с лечащими врачами.

О конфликте между реаниматологом и посетителем реанимационного отделения стало известно 26 апреля. Мужчина снял на видео, как медик наносит ему удары, на полу были видны капли крови. Автор ролика кричал окружающим, чтобы они вызвали полицию. У пострадавшего диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и раны головы.

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