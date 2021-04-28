Жириновский пригрозил отправить десантный полк на турнир по шашкам в Польше

Инцидент во время матча по шашкам в Польше с участием российской спортсменки, когда с игрового стола убрали флаг нашей страны, попадет в копилку отрицательных действий поляков по отношению к России, за которые им придется отвечать. Об этом в среду, 28 апреля, в своем Telegram-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки к русскому флагу», — пригрозил он.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля, в ходе матча за титул чемпиона мира между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской. Бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий прямо во время поединка убрал со стола наклейку с именем россиянки и триколором. Затем он подошел с другой стороны и унес флаг России.

После этого польская шашистка убрала флаг страны со стола в знак солидарности с российской соперницей.

За инцидент с флагом уже извинился президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка. По словам функционера, требование немедленно убрать триколор со стола появилось в ходе игры. В противном случае Всемирное антидопинговое агентство (WADA) угрожало исключить Международную федерацию шашек (FMJD).

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на чемпионатах мира или Олимпиадах. Россия также не имеет права проводить подобные соревнования в течение этого срока.