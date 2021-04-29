Бывший футболист умер в 37 лет

Бывший футболист сборной Тринидада и Тобаго Клайд Леон умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Trinidad and Tobago Newsday.

О причинах смерти экс-спортсмена не сообщается. После завершения карьеры он был помощником тренера в «Дабл-Ю Коннекшн» под руководством Стюарта Чарльз-Февриера.

Леон выступал на позиции полузащитника. В его активе 48 матчей в составе сборной Тринидада и Тобаго. Хавбек дебютировал за национальную команду в 2008 году.

Большую часть клубной карьеры Леон провел на родине. В 2011 году он перешел в колумбийский «Итагуи Дитайрес», однако не провел за клуб ни одного матча.

11 января стало известно, что французский футболист конголезского происхождения Кристофер Мабулу умер в возрасте 30 лет. Бывший игрок клуба чемпионата Франции «Бастия» скончался от сердечного приступа.