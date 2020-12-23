Футболист умер в 28 лет от сердечного приступа

Игрок в американский футбол Лоренцо Тальяферро, известный по выступлениям за «Балтимор Рэйвенс», умер в 28 лет. Об этом сообщает The Mirror.

О смерти своего экс-игрока сообщил клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ). Отмечается, что Тальяферро скончался от сердечного приступа.

«Лоренцо был сообразительным, добрым и целеустремленным парнем. Тот, кто всегда старался ради своих партнеров по команде и пользовался авторитетом в клубе», — заявил Джон Харбо, под началом которого выступал американец.

Тальяферро был выбран «Рэйвенс» на драфте 2014 года. Он защищал цвета клуба на протяжение трех сезонов.

30 ноября стало известно о смерти экс-футболиста «Фулхэма» и сборной Сенегала Папа Буба Диопа. Мужчина страдал от болезни Шарко-Мари-Тута. Заболевание поражает нервы, контролирующие движение мышц и несущие чувствительную информацию к головному мозгу.