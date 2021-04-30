Президент Армении поблагодарил Ким Кардашьян за вклад в признание геноцида

Президент Армении Армен Саркисян написал письмо телезвезде Ким Кардашьян и певице Шер и поблагодарил их за вклад в процесс признания геноцида армян. Об этом сообщает РИА Новости.

Саркисян написал, что влияние семьи Кардашьян огромно во всем мире. «Было замечательно видеть, как вы своей деятельностью и шагами смогли сыграть значительную роль в международном признании геноцида армян. Спасибо за ваши неустанные усилия, искреннюю преданность», — отметил он.

В письме Шер Саркисян подчеркнул, что певица всегда была в числе видных деятелей, борющихся против отрицания геноцида. «Надеюсь снова увидеть вас в Армении, как много лет назад», — добавил президент.

Он также выразил признательность продюсеру посвященного геноциду фильма «Обещание» Эрику Эсраиляну.

24 апреля президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. Жест был приурочен ко Дню памяти жертв геноцида. Байден отметил, что те, кто вспоминают в этот день о жертвах массовых убийств, берут на себя обязательство «не допустить повторения подобного зверства».