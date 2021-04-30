Киргизия прокомментировала ситуацию на границе с Таджикистаном. Бишкек заявил, что очаг напряженности на границе двух стран, где накануне произошел вооруженный конфликт, погашен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представился пресс-службы киргизского лидера Садыра Жапарова.

В пресс-службе рассказали, что в результате переговоров источник напряженности был устранен и ситуация изменилась. Отмечается, что сейчас рабочая группа правительства продолжает свою работу, а вся необходимая помощь доставляется в Баткенскую область. Инцидент на кыргызско-таджикской границе продемонстрировал единство, солидарность, патриотизм киргизского народа и его желание участвовать в урегулировании конфликта, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Таджикистан и Киргизия договорились прекратить вооруженный конфликт на границе. Комиссии по урегулированию конфликта на приграничных районах Таджикистана и Киргизии обсудили данный инцидент и его причины, а также договорились отвести войска к местам постоянной дислокации. Помимо этого, стороны приняли решение создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители правоохранительных органов и исполнительной власти.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана началась из-за водораспределительного пункта на территории, которую обе республики считают своей. Душанбе утверждает, что водозабор пытались захватить киргизские военные. Бишкек заявил, что огонь открыли таджикские пограничники. Позже столкновение переросло в полноценные бои.