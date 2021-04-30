Украина заявила об отсутствии непосредственной угрозы российского вторжения

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев заявил об отсутствии непосредственной угрозы вторжения российских войск, передает УНИАН.

«Опасность, говоря военным языком, есть вокруг государственной границы всегда, но уровень угрозы в настоящее время не несет за собой непосредственно угрозы вторжения на территорию Украины», — сказал он.

Наев добавил, что командование рассматривает различные сценарии развития ситуации, но все они предусматривают участие только ВСУ, без привлечения «партнеров» Украины.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности международных партнеров Киева ввести более жесткие санкции против России.

В последние недели в Донбассе случилось обострение конфликта. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия и усилении обстрелов. Украина также утверждала, что Россия наращивает военное присутствие у границ. Москва отвечала, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.