В России выявили 8731 новый случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 8731 новый случай коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 4 805 288. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

8731 новый случай коронавируса выявили в России за сутки

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве (2662), Санкт-Петербурге (725), Московской (651), Ростовской (230) и Самарской (170) областях. Меньше всего — в Республиках Тыва (3), Алтай (5) и Магаданской области (5).

За сутки умерли 397 человек, с начала пандемии — 110 128.

Суточный показатель выздоровлений составил 8406, общий — 4 427 946.