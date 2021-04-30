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В России выявили 8731 новый случай коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 8731 новый случай коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 4 805 288. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

8731
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выявили в России за сутки

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Москве (2662), Санкт-Петербурге (725), Московской (651), Ростовской (230) и Самарской (170) областях. Меньше всего — в Республиках Тыва (3), Алтай (5) и Магаданской области (5).

За сутки умерли 397 человек, с начала пандемии — 110 128.

Суточный показатель выздоровлений составил 8406, общий — 4 427 946.

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