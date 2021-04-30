Открыт новый вид светящейся в темноте ядовитой жабы

В Бразилии обнаружили новый вид жабы, светящейся в темноте, содержащей яд и имеющей размер с человеческий ноготь, рассказывает Daily Mail.

Животное нашли в лесу в штате Сан-Паулу. Ученые определили, что оно является разновидностью тыквенной жабы (Brachycephalus ephippium), которая представляет собой группу родственных видов флуоресцентных ярких лягушек, чей оттенок напоминает тыкву. Большую часть времени эта жаба проводит в лесной подстилке — исследователи сфотографировали ее, притаившись между ветвями.

Жабе дали научное название Brachycephalus rotenbergae. Ее размер всего около двух сантиметров. Причины флуоресцентного свечения жабы ученым до конца не ясны. Возможно, яркий внешний вид служит предупреждением для хищников о ядовитости, но также он может являться ориентиром для потенциальных партнеров, или же это может быть эффективным камуфляжем среди желтых и оранжевых листьев, грибов и семян.

Ученые добавляют, что животное ядовито — оно содержит тетродотоксин, но смертельной опасности для человека он не представляет. Люди могут прикасаться к жабе голыми руками, но не должны подносить после этого руки к глазам или рту, чтобы не отравиться. Потенциально опасна эта жаба для мелких млекопитающих и птиц.