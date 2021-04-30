Пашинян не смог вылететь из России из-за проблем с самолетом

Исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян и возглавляемая им делегация не смогли вылететь из Казани, где участвовали в заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности․ Информацию "Sputnik Армения" подтвердили в пресс-службе правительства Армении», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся работы над устранением неисправности. Было принято решение о возвращении в Ереван из Казани другим самолетом. «Возглавляемая Пашиняном делегация возвращается из Казани в Армению другим самолетом», — отметили в пресс-службе правительства.

Ранее Пашинян обвинил Азербайджан в неисполнении обязательств, взятых на себя после окончания конфликта в Нагорном Карабахе, и нежелании возвращать армянских пленных.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.