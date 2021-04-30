Стюардесса раскрыла причины снятия членов экипажа с рейса в последний момент

Стюардесса российской авиакомпании раскрыла, за что членов экипажа могут не допустить к полету и снять с рейса в самый последний момент. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Главной причиной недопуска к полету бортпроводница назвала опоздание. Девушка уточнила, что члены экипажа обязаны приезжать в аэропорт за два с половиной часа до вылета.

Также члены экипажа должны иметь при себе необходимые документы — российский и заграничный паспорт, свидетельство бортпроводника, ID карту, справку ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия — прим. «Ленты.ру») медицинскую книжку, полис и страховку.

«Без наличия хотя бы одного из перечисленных документов нас снимают с рейса», — рассказала стюардесса.

Помимо этого, бортпроводникам перед полетом необходимо пройти предполетный брифинг, на котором проводится опрос по технике безопасности, правилам оказания первой помощи и по особенностям рейса. В случае неудачной сдачи, сотрудник авиакомпании отстраняется от работы и сдает дополнительные тесты.

Еще одной причиной снятия с рейса стюардесса назвала несоответствие внешнего вида членов экипажа стандартам авиакомпании. «Забыл туфли? Решил покрасить ногти в ⁣⁣голубой цвет? Штраф или могут отправить домой», — добавила девушка.

Ранее стюардесса рассказала о способах получить бесплатный напиток на борту. По словам бортпроводницы, самый простой способ получить бесплатный напиток на борту — сказать персоналу о какой-либо поломке на вашем посадочном месте.