Восьмимесячный сын веганки начал есть камни

22-летняя американка прославилась в сети тем, что позволяет своему восьмимесячному сыну Ферну есть грязь, песок и камни. Об этом сообщает Daily Mail.

Элис Бендер (Alice Bender) из Финикса, Аризона, утверждает, что ее грудное молоко защитит Ферна от любых микробов. Женщина растит сына веганом и считает, что в том, что младенцы начинают есть песок и камни, нет ничего противоестественного.

«Я не боюсь бактерий, даже наоборот. Я доверяю природе и сыну. Не может быть случайностью то, что дети жуют все подряд, находясь на грудном вскармливании. Это естественный инстинкт», — написала Бендер.

Помимо камней, песка и грязи, женщина позволяет Ферну грызть другие предметы и даже облизывать тележки в супермаркете.

На странице Бендер в TikTok развернулась активная дискуссия. Одни пользователи поддержали ее и сказали, что у ребенка сформируется сильная иммунная система. При этом другие пришли в ужас от увиденного и поинтересовались, не боится ли прогрессивная мать, что Ферн подцепит паразитов или просто подавится.

«Я боюсь за будущее нашей страны», — отметил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что веганка из британского Брайтона Лидия Бевэс принципиально не кормит сына продуктами животного происхождения ради спасения планеты. Женщина считает свой образ жизни единственно правильным и не понимает, почему другие родители не следуют ее примеру.