Полицейские пришли в отделения «Спид.Центра» Красовского из-за фильма про геев

Сотрудники полиции пришли в расположенные в трех городах отделения «Спид.Центра», главой которого является директор вещания телеканала RT Антон Красовский, из-за показа фильма Севы Галкина «Фанаты» об ультраправых футбольных болельщиках нетрадиционной ориентации. Об этом сообщается на сайте организации.

Правоохранителям поступил сигнал о том, что на показе в Москве присутствуют несовершеннолетние. Прибывшая на место полиция, «визуально оценив возраст аудитории, не стала проверять паспорта у присутствующих, взяла объяснения у сотрудников и уехала».

«Полицейские уточнили, что звонок в полицию поступил от гомофобного активиста Тимура Булатова, известного тем, что он добился увольнения нескольких госслужащих из-за их гомосексуальности, а также жаловался директорам школ, в которых, по мнению одиозного общественника, учатся представители ЛГБТ», — говорится в сообщении «Спид.Центра».

В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде полицейские приехали в отделения организации, сказав, что им «сообщили о съемках запрещенного характера».

Ранее сообщалось, что короткометражный фильм российского режиссера Севы Галкина об ультраправых футбольных фанатах-геях запретили к показу на Московском международном кинофестивале накануне премьеры без объяснения причин.