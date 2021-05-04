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Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью ОРВИ

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Порог заболеваемости ОРВИ по совокупному населению превышен в пяти регионах России. Уточняется, что в настоящее время среди лиц старше 15 лет недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 17 субъектах страны.

В январе вирусолог Алексей Аграновский заявил, что группа крови связана с заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией, однако 100-процентного доказательства этому факту нет. «Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы», — отметил Аграновский .

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