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Посла России вызвали в МИД Франции

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Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Посла России во Франции Алексея Мешкова вызвали в МИД страны на фоне введения Москвой санкций против ряда представителей Евросоюза. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя французского внешнеполитического ведомства.

Как пояснили в МИД Франции, российскому послу озвучили позицию Парижа относительно введенных Россией ограничений. «Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц», — подчеркнул представитель ведомства.

При этом он отметил, что подобные действия России едва ли поспособствуют снижению напряженности в отношениях между Москвой и странами Европы, и выразил надежду на то, что российские власти все же будут «вести себя ответственно», чтобы улучшить ситуацию.

Кроме того, французская сторона выразила Мешкову озабоченность по поводу недавно принятого в России указа, ограничившего возможность найма сотрудников для диппредставительств на местах.

30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. В черный список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр. Под санкциями оказалась и Оса Скотт — глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции. Кроме того, под ограничения попали граждане прибалтийских стран.

2 марта ЕС ввел ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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