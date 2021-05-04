Нижнее белье королевы Великобритании выставили на аукцион

Британский Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории из-за коронакризиса выставил на аукцион ряд необычных экспонатов, среди которых кость вымершей птицы додо, «череп единорога» и панталоны королевы Виктории. Об этом пишет Daily Star.

Как объяснил основатель музея и коллекционер Виктор Винд, ему пришлось выставить на продажу 442 экспоната, чтобы финансово поддержать музей, закрытый на фоне коронавирусных ограничений. Учреждение столкнулось с проблемами в прошлом году в связи с отсутствием посетителей. «Это ужасно душераздирающе, я бы никогда не подумал продать так много своих величайших сокровищ, но у нас нет другого способа выжить», — пожаловался Винд. Свою коллекцию он собирал с самого детства.

При этом хозяин музея признается, что ему тяжелее всего прощаться не с нижним бельем королевы Великобритании, а с костью птицы додо, показывающей, какой ущерб люди могут нанести окружающей среде. Стоимость панталон варьируется от пяти до семи тысяч фунтов стерлингов (примерно от 50 до 70 тысяч рублей). Аукцион под названием «От любопытного к экстраординарному» состоится в четверг, 6 мая.

Ранее сообщалось, что автомобиль герцогини Кембриджской Кэтрин и ее мужа принца Уильяма выставят на продажу в мае 2021 года. Речь идет о синем внедорожнике Range Rover Vogue SE SUV, который был выдан супружеской паре для личного пользования компанией Land Rover в 2013 году. Отмечается, что за восемь лет езды пробег машины составил всего 38,4 тысячи миль (61 тысячу километров). Стоимость лота в специалисты оценивают в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей).