Россиянам назвали сроки возобновления выдачи виз в Болгарию

Возобновление выдачи виз в Болгарию россиянам начнется не ранее 17 мая. Такие сроки назвали в визовом центре страны, передает радиостанция «Говорит Москва».

В визовом центре уточнили, что к этому времени детали работы должны быть согласованы с Министерством иностранных дел, Ростуризмом и Росавиацией.

Ранее Болгария открыла границы для россиян, вакцинированных от коронавируса. В список одобренных препаратов в том числе войдет российская вакцина «Спутник V». Документ о завершенной вакцинации должен быть выдан не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.

Есть и другие способы попасть в Болгарию, например, показав отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, или антиигенный тест, сделанный за 48 часов. Также въезд будет открыт тем, кто переболел коронавирусом. Им понадобится предъявить положительный тест за период от 15 до 180 дней от даты проведения исследования.

После заявления властей Болгарии о готовности принимать путешественников с 1 мая количество поисковых запросов на билеты по направлению Россия — Болгария выросло на 150 процентов.