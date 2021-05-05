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Россиянка скрыла беременность от семьи и задушила ребенка после домашних родов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии местная жительница родила ребенка дома и задушила его. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

По версии следствия, россиянка 1991 года рождения узнала о своей беременности в сентябре 2020 года. Она скрыла информацию об этом, понимая, что родившегося ребенка необходимо будет растить и заботиться о нем, а также опасаясь конфликта с родственниками. Женщина не встала на учет к гинекологу и не обращалась в медучреждения.

Роды начались 29 апреля, в это время женщина находилась на плановом лечении в больнице. Чтобы скрыть от родственников беременность, она отпросилась у лечащего врача якобы на консультацию гинеколога, сняла квартиру и родила там мальчика.

После родов она задушила младенца, завернула его в простыни и пакет и вернулась в больницу. 3 мая она вернулась домой в одно из селений Басканского района, где спрятала тело в кладовке.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что у нее есть малолетние дети. Следствие направило в органы профилактики письмо об исследовании жилищно-бытовых условий их проживания и рассмотрении вопроса их изъятия из семьи.

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