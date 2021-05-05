В Роспотребнадзоре напомнили правила мытья рук

Мыть руки с мылом нужно в течение 40-60 секунд. Такое правило поможет снизить риск заражения инфекциями, что особенно актуально на фоне пандемии коронавируса, напомнили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае, если нет возможности вымыть руки водой и мылом, следует применять антисептики или влажные салфетки, добавили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, мытье рук перед едой и после посещения туалета помогает снизить уровень болезней кишечника на 40 процентов, а респираторных заболеваний — на 25 процентов. Кроме того, специалисты отмечают, что данная процедура снижает риск для больных пневмонией, паразитарными, кишечными и другими инфекциями.

Ранее Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Так, порог заболеваемости ОРВИ по совокупному населению превышен в пяти регионах России.