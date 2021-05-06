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Путин оценил последствия объявления нерабочих дней в мае

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается. Такую оценку последствий дал президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщает ТАСС.

Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим. Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, однако 23 апреля Путин по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением за сотрудниками заработной платы. Кроме того, в отдельных регионах по религиозным соображениям объявили нерабочим и 11 мая.

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