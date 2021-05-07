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В России выявили более восьми тысяч новых случаев коронавируса

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России за последние сутки выявлено 8386 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Большая часть пришлась на Москву — там 2846 случаев заражения. В Санкт-Петербурге зафиксировано 722 случая, в Подмосковье — 608, в Ростовской области — 210. В остальных регионах менее 150 новых случаев заражения, меньше всего — в Туве (4), Республике Алтай (2) и Еврейской автономной области (1).

Сообщается о смерти 376 человек. Полностью выздоровели свыше восьми тысяч заболевших.

6 мая оперативный штаб сообщал о менее чем восьми тысячах новых случаев заражения. На фоне этого в правительстве заявляли, что не все граждане соблюдают масочный режим, а в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились.

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