На Украине уничтожение плакатов ко Дню Победы попало на видео

Уничтожение плакатов, размещенных ко Дню Победы в украинском городе Харьков, попало на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Говорит Москва».

На кадрах, снятых из проезжающего автомобиля, видно, как несколько человек рвут баннеры. Голос за кадром комментирует происходящее: «Ломать — не строить».

Отмечается, что инцидент произошел на Московском проспекте. О реакции городских властей пока не известно.

Ранее Владивосток к Дню Победы украсили флагами, похожими на символику Военно-морских сил (ВМС) Японии.