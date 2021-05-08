Вертолет NASA впервые перелетел на новое место на Марсе

Вертолет Ingenuity впервые оказался на новом месте на поверхности Марса. Об успешном пятом перелете написало на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сообщается, что полет продолжался 108 секунд. За это время аппарат сдвинулся на 129 метров, поднявшись на максимальную высоту 10 метров.

Вертолет перед посадкой сфотографировал поверхность. Разработчик Ingenuity Боб Бэларам рассказал, что теперь перед ним стоит задача в перемещении объекта так, чтобы он не помешал научным операциям марсохода Perseverance. «Мы можем совершить еще пару полетов в ближайшие недели, и потом NASA оценит результаты», — добавил он.

Известно, что ранее Perseverance смог записать звук своего перемещения. Ученые сомневались, что это возможно, из-за разряженной атмосферы на планете. «Данная запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы», — посчитал профессор французского университета ISAE-Supaero в Тулузе Давид Мимун.

Вертолет Ingenuity поместили в кратер Езеро вместе с марсоходом в феврале, чтобы попытаться обнаружить следы возможного существования жизни на Марсе.