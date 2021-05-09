Десять американских десантников пострадали в соседней с Россией стране

Десять американских десантников получили легкие травмы при высадке на территории Эстонии в ходе учений Swift Response. Пострадавших военнослужащих доставили в местную больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Postimees.

По словам пресс-атташе посольства США в Эстонии, жизни пострадавших десантников ничего не угрожает, к тому же большинство из них уже вернулись на учения. Однако трое солдат еще восстанавливаются после травмы ног.

«Это обычная часть воздушных операций», — подытожил пресс-атташе.

Ранее сообщалось, что более 700 десантников из США высадились в соседней с Россией стране, Эстонии, в рамках учений Swift Response. В парашютном десанте также приняли участие два американских генерала. Военнослужащие США провели учебный бой и, согласно сценарию учений, осуществили захват аэропорта, в качестве противника выступали военные из Эстонии.