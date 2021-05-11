В Китае стало больше людей

Население Китая за время пандемии в 2020 году увеличилось на 0,83 процента в годовом исчислении и составило 1,41178 миллиарда человек. Об этом сообщает Государственное статистическое управление КНР, пишет ТАСС.

Это на 72,06 миллиона (5,38 процентов) больше по сравнению с 2010 годом. Такие данные были предоставлены после проведенной в КНР седьмой переписи населения.

Впервые перепись населения Китая была проведена в 1953 году, тогда в стране насчитывали 600 миллионов жителей.

В июле группа международных ученых спрогнозировала рост населения в мире. По подсчетам, пик придется на 2064 год и снизится до 8,8 миллиарда к 2100 году. Согласно прогнозу, первыми пятью странами с наибольшим числом населения к началу XXII века будут Индия, Нигерия, Китай, США и Пакистан, при этом население Китая сократится на 48 процентов.