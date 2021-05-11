Вора в законе Гию Гальского задержали в квартире на турецком курорте

Вора в законе Гию Гальского (Георгий Зарандия) задержала полиция в его квартире на турецком курорте Анталия. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитета попыталась выселить из совместной квартиры с помощью чеченских коллекторов бывшая подруга Юлия Волкова, экс-участница дуэта «Тату». На Гию Гальского оказывали давление по телефону, чтобы пресечь звонки, он после нескольких разговоров заблокировал свой номер.

Противостояние с чеченцами совпало во времени с конфликтом Гии Гальского с зугдидскими ворами в законе из клана Джангвеладзе. Зарандия пытался взять под свой контроль строительство морского порта на границе Зугдидского и Гальского районов Грузии и Абхазии.

Гия Гальский забаррикадировался в квартире от недругов и бывшей возлюбленной, ради которой сделал ринопластику и татуировку ее портрета на левом плече, но его оттуда забрала турецкая полиция. Гию поместили в депортационный центр и готовят к высылке из страны.

В июне 2015 года агентство «Прайм Крайм» сообщало, что Зарандия женился на забеременевшей от него солистке «Тату» Юлии Волковой. Однако позднее певица на своем официальном сайте опровергла эту информацию.

Гия Гальский, как писал «Росбалт» в апреле 2012-го, является уроженцем Абхазии. Агентство уточняло, что статус вора в законе он получил летом 2011 года.