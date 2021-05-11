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Появилось видео с раненными детьми во время стрельбы в школе Казани

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В сети появилось видео с детьми, ранеными в ходе стрельбы в школе №175 в Казани. Две видеозаписи опубликованы в Telegram-канале «Еду в Татарстан».

На первых кадрах двое школьников лежат на траве, одежда одного из мальчиков вся в крови, вокруг них столпились взрослые и ученики. Во втором ролике несколько детей сидят у дороги, одну из девочек с перевязанными руками и ногами сажают в медицинскую машину.

Ранее очевидцы сняли на видео момент госпитализации раненой учительницы.

11 мая двое юношей пришли в школу и открыли стрельбу по сотрудникам и ученикам. По последним данным, погибли девять детей и двое взрослых, еще 16 человек ранены.

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