Российским адвокатам решили запретить брать на свидания с заключенными телефоны

Депутаты от «Единой России», «Справедливой России», и ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий юристам брать на встречи с заключенными в колониях и СИЗО средства связи. Соответствующий документ был опубликован в базе данных нижней палаты парламента, передает «Коммерсантъ».

Изменения предлагается внести в статью 89 «Свидания осужденных к лишению свободы» Уголовно-исполнительного кодекса (УИК). Согласно предложенным поправкам, адвокаты и другие лица, имеющие право на оказание юридической помощи, не смогут проносить «технические средства связи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись» на территорию исправительных учреждений.

Исключение составили копировальная и множительная техника, а также аппараты для снятия копий с личных дел. Использовать их предлагается только в специально отведенных помещениях. В пояснительной записке эти запреты никак не объясняются.

Депутаты отметили, что данные поправки необходимы для исполнения старого постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Захаркин против России» от 2010 года, когда к заключенному не пустили юриста без статуса адвоката. Судьи констатировали, что в российских законах нет регламента свиданий осужденных и их представителей в ЕСПЧ.

Один из авторов поправок, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, в разговоре с изданием заявил, что законопроект поможет бороться с тюремными call-центрами.

«Мы сталкиваемся с множеством мошеннических звонков из мест лишения свободы. Тысячи таких преступлений совершаются с использованием средств связи», — сказал он.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, согласно которому с 2022 года в стране могут ввести налог на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. Экономист и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган раскритиковал инициативу. По его мнению, гораздо важнее увеличивать занятость населения, а не «раздавать деньги от государства».