Правительство привело в пример жизнь депутатов во Франции

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин предложил ввести понятие «многофункциональный дом» для решения вопроса легализации апартаментов. Он напомнил, что подобная система существует во Франции. Об этом Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия-24».

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Новый термин будет обозначать здание, в котором находятся офисы и жилье. В качестве примера вице-премьер привел национальное собрание Франции, у депутатов которого кабинеты обеспечены всеми условиями для жизни. «Я не призываю, чтобы наши депутаты жили в кабинетах, но в мире эта практика существует», — уточнил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул необходимость ввести новый термин на законодательном уровне, отметив, что законопроект о статусе апартаментов находится на рассмотрении в Госдуме. В дальнейшем он пообещал вместе с депутатами «подготовить максимально правильную конструкцию».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин для решения проблемы легализации апартаментов предложил создать рабочую группу с участием депутатов Госдумы и пообещал дать поручение Хуснуллину. Он также отметил, что в этом вопросе существует «очень много нюансов».