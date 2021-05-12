Фергюсон оценил чувство юмора Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон оценил чувство юмора Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что никогда не смеялся над шутками россиянина и не считает его забавным человеком. Он также вспомнил о случае, когда Нурмагомедов платил бездомному за отжимания. «Это отвратительно, я не представляю себя, устраивающего такие шутки», — добавил Фергюсон.

Американец также отметил, что уважает россиянина как соперника. Кроме того, боец выразил готовность пожать ему руку при встрече.

Нурмагомедов покинул MMA. Об этом окончательно стало известно в марте. О своем решении россиянин объявил еще в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался неоднократно. Они должны были подраться весной 2020-го, однако россиянин снялся из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии коронавируса. В итоге Фергюсон сразился с Гейджи и потерпел первое поражение за восемь лет, упустив возможность побороться за титул чемпиона в легком весе.