Названы возможные соперники преемника Нурмагомедова в UFC

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева Али Абдель-Азиз назвал его возможных соперников в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Представитель россиянина выступил в YouTube ESPN MMA.
Оппонентом 29-летнего российского бойца может стать американец Пол Фелдер. Также Абдель-Азиз назвал имя новозеландца Дэна Хукера.
Махачев считается преемником Хабиба Нурмагомедова — бывшего чемпиона UFC в легком весе. Россиянин тренируется в American Kickboxing Academy у Хавьера Мендеса, который неоднократно подчеркивал, что видит своего подопечного обладателем пояса. Также высокого мнения о способностях Махачева был Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба Нурмагомедова.
7 марта Махачев одержал очередную победу в UFC, вынудив сдаться американца Дрю Добера. Победная серия россиянина насчитывает семь поединков.