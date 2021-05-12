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В Ирландии ответили Украине и Грузии на обвинения в российской пропаганде

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Фото: Dublin City University

В Ирландии ответили Украине и Грузии на обвинение дублинского университета в российской пропаганде. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

Ирландские политики расценили жалобу посольств Украины и Грузии в МИД страны как попытку цензуры в образовании. «Академическая свобода — краеугольный камень нашей системы высшего образования», — заявил сенатор Малкольм Бирн. Он добавил, что атаки на ученых доказывают необходимость защиты этого принципа властями.

Ранее представители посольств направили письмо в МИД Ирландии, в котором раскритиковали курс Городского университета Дублина (DCU) «Россия и постсоветское пространство». Копию письма получил также глава университета и несколько научных сотрудников. В письме выражено беспокойство «по поводу дезинформации, распространяемой среди студентов известным российским пропагандистом из Института политического и военного анализа в Москве».

Незадолго до этого сотрудник посольства Грузии посетил поставленную в курс лекцию специалиста по Кавказу из МГИМО Сергея Маркедонова. По его мнению, точка зрения преподавателя на украинский и грузинский суверенитет — это «промывание мозгов студентов и попытка оправдать незаконные действия».

В университете были также удивлены позицией ведомств. Директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU назвал жалобу беспрецедентной. Он отметил, что лично представил студентам сотрудника посольства Грузии в ходе перерыва на лекции Маркедонова и дал ему возможность высказать свое мнение. Отмечается, что в рамках курса эксперты из Грузии и Украины также приглашены для проведения занятий.

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