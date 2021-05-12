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Российский Красный Крест и Сбер открыли сбор средств для пострадавших в Казани

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский Красный Крест (РКК) совместно со Сбером приняли решение открыть сбор средств для пострадавших в результате стрельбы в школе №175 в Казани. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 мая.

Сбор средств будет осуществляться в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Перевести деньги можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка или сайт Российского Красного Креста redcross.ru. При этом комиссия за данный перевод взиматься не будет.

«Мы берем на себя обязательства совместно с правительством Республики Татарстан определить потребности семей, которых коснулась данная трагедия. И постараемся им помочь», — заявил председатель РКК Павел Савчук.

Он пояснил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Также, по словам Савчука, каждый месяц на сайте РКК в публичном доступе будет размещаться отчет о расходовании собранных средств.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

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