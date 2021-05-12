Зеленский прокомментировал ситуацию в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter прокомментировал обострение ситуации в Израиле.

«Небо Израиля — все в ракетах. Некоторые города пылают. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей», — написал глава государства.

12 мая Армия обороны Израиля сообщила, что с начала недели из сектора Газа было выпущено более тысячи ракет и снарядов, передает «Интерфакс». Около 85-90 процентов из них удалось перехватить системой ПВО «Железный купол», порядка 200 снарядов упали на территории сектора Газа.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 35 человек, еще более 200 получили ранения. С израильской стороны погибли шесть человек.