Женщина потратила сотни тысяч рублей на репетицию собственных похорон

Жительница Доминиканской Республики исполнила свою мечту, отрепетировав собственные похороны. Как сообщает Daily Mail, она попала под шквал критики в соцсетях.

В конце апреля 59-летняя Майра Алонзо (Mayra Alonzo) организовала себе ненастоящие похороны в родном городе Сантьяго. Женщина на день арендовала гроб и пригласила на церемонию родственников и друзей. Она облачилась в белую одежду, надела на голову венок из цветов, легла в гроб и закрыла глаза, притворившись мертвой. Доминиканка периодически затыкала ноздри ватой, подражая тому, как с трупом обращаются в морге.

На кадрах с похорон видно, как родственники и друзья улыбаются и снимают происходящее на телефоны, в то время как Алонзо лежит в полузакрытом белом гробу. Женщина рассказала, что потратила около 60 тысяч мексиканских песо (221,4 тысячи рублей) на организацию фальшивых похорон. По словам доминиканки, воплотить мечту в реальность удалось благодаря родственникам, близким друзьям и соседям.

«Если завтра я умру, я не хочу, чтобы кто-то организовывал мне похороны, потому что я все уже сделала при жизни», — заявила Алонзо. Она также в шутку посоветовала близким не умирать в ближайшем будущем, так как в гробу очень одиноко.

Пользователи соцсетей раскритиковали поступок доминиканки. Комментаторы заявили, что женщина выбрала не лучшее время для проведения фальшивых похорон, в то время как много людей умирает от COVID-19. Однако Алонзо объяснила, что именно массовые смерти из-за коронавируса и натолкнули ее на идею порадоваться жизни столь необычным способом.

Ранее женщина устроила фальшивые похороны сидящему в тюрьме бывшему возлюбленному ради того, чтобы обмануть его любовницу. Женщина организовала траурное мероприятие, заручившись поддержкой сестры заключенного.