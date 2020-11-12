Родные по ошибке организовали похороны спокойно завтракавшего в больнице мужчины

Сотрудники больницы в итальянском городе Сора, регион Лацио, по ошибке уведомили семью живого и спокойно завтракавшего в палате пациента о его смерти от коронавируса. Об этом сообщает издание Wanted in Rome.

Поздно вечером сотрудники больницы позвонили семье одного из пациентов. «Ваш отец скончался, мы сожалеем», — сообщили они родным мужчины.

Семья приняла ужасные новости и поставила в известность о случившемся других родственников и друзей. Родные итальянца начали организовывать похороны. Они связались с похоронным агентством, которое начало расклеивать по городу постеры с некрологом.

Недоразумение выяснилось на следующий день, когда похоронное бюро направило семье фотографию покойного, который лежал в гробу. Хотя из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений семья не имела возможности посетить его, когда он лежал в больнице, внешность мужчины не могла так сильно измениться за несколько дней.

Сомнения родственников подтвердились, когда у покойного не нашлось шрама — особой приметы, которая была у отца семейства. Жена и взрослые дети пожилого мужчины обратились в больницу, и вскоре выяснилось, что их отец на самом деле жив и завтракает в больничной палате.

Ранее сообщалось, что врачи в роддоме индийского города Шимога, штат Карнатака, по ошибке отдали умершего ребенка не той матери. Несмотря на путаницу, никаких мер в отношении врачей принято не было, так как у семьи погибшего ребенка недостаточно средств на судебные разбирательства.