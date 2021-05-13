Опубликованы архивные фотографии полководцев Великой Отечественной на отдыхе

Иван Баграмян за чтением на даче в Баковке

Министерство обороны России опубликовало архивные фотографии полководцев Великой Отечественной войны во время отдыха на даче. Серия фотографий была размещена на сайте ведомства в рамках исторического проекта «Полководцы Победы».

Как рассказали «Ленте.ру» в ведомстве, фото были сделаны во время семейного отдыха известных командиров в послевоенные десятилетия. «Многие военачальники дружили семьями, часто совместно проводили отдых, а некоторые — даже становились родственниками», — отметили в министерстве.

В альбоме, размещенном на сайте, можно увидеть главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна или Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна за приготовлением шашлыков, супругов Говоровых или Покрышкиных на лодочной прогулке, Коневых, Соколовских, Хрулевых, Чуйковых в кругу родных и друзей.

Проект был подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы» и фонда «Наследники Победителей». Многие материалы публикуются впервые.

Ранее Минобороны России разместило архивные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны во время подготовки и проведения Берлинской наступательной операции. В альбом вошли снимки военачальников Константина Вершинина, Михаила Малинина, Николая Антипенко и других военачальников.