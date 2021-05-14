США ополчились на одну из крупнейших криптобирж

Минюст и Налоговое управление США (IRS) начали расследование в отношении криптобиржи Binance, которая является одной из крупнейших. Об этом пишет Bloomberg.

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Конкретных обвинений против площадки пока не выдвигалось. На фоне этих новостей токен криптобиржи Binance Coin подешевел на девять процентов. В компании заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами и серьезно относятся к правовым обязательствам.

В марте на Binance ополчилась Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), биржа стала фигурантом расследования. Регулятор изучал работу Binance по поводу допуска резидентов США к торговле криптодеривативами (финансовый контракт на разницу цены), не имея на то лицензии. Binance была основана в 2017 году, в секунду на площадке совершается более 1,4 миллиона транзакций.

Ранее сообщалось, что австралийский ученый Крейг Райт, выдающий себя за создателя биткоина, решил отсудить миллиарды долларов. Самопровозглашенный «отец» самой популярной криптовалюты сообщил о краже у него ключей к электронным кошелькам. В краже биткоинов обвиняют 16 разработчиков из компаний Bitcoin (BTC), Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Cash и Bitcoin Cash ABC. Обвиняемые оспаривают претензию и называют доводы ученого-информатика «фальшивыми».