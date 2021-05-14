Российская судья вынесла решение с припиской «но не уверена»

В одном из решений Арбитражного суда Москвы обнаружили лишнюю приписку, сообщает Telegram-канал «Арбитр».

Судья Карина Мороз после абзаца о решении по делу написала «но не уверена» крупным шрифтом. В деле, внутри текста которого оказались эти слова, рассматривался иск Омского машиностроительного конструкторского бюро к авиахолдингу «Сухой». Мороз постановила взыскать с известного производителя самолетов долг в 467 тысяч рублей.

Вскоре после обнаружения фразы текст решения был удален с сайта Арбитражного суда.

В январе в текстах нескольких других решений того же суда нашли запись «письку сосите». Фразу не было видно в оригинальном документе, так как она была выполнена шрифтом белого цвета. Всего нашли шесть постановлений с ругательной припиской. Позднее несколько сотрудников аппарата суда были уволены.