Делегация из США приехала в Донбасс

КПВВ «Золотое» в ЛНР в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики.

В пятницу, 14 мая, делегация Совета по внешней политике при Конгрессе США посетила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и район силовой операции в Донбассе. Об этом сообщила Операция объединенных сил (киевский штаб силовой операции в Донбассе) на своей странице в Facebook.

По информации ведомства, представители Совета посетили Мариупольский пограничный отряд, а выйдя в море, убедились в присутствии российских военных катеров в Азовском море. Помимо этого, делегация приехала на контрольный пункт выезда «Гнутово» и место расположения украинских вооруженных сил вблизи села Широкино.

Ранее, 14 мая, в штабе Операции Объединенных сил сообщили о массированных обстрелах. По данным украинской армии, за последние сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, погиб военнослужащий ВСУ.