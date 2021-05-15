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В Париже начали применять водометы для разгона пропалестинской демонстрации

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Французская полиция применяет водометы против протестующих
Французская полиция применяет водометы против протестующих
Фото: Жюльен Маттиа / РИА Новости

Парижская полиция разогнала водометами пропалестинскую демонстрацию. В манифестации приняли участие несколько десятков человек. Об этом сообщает ТАСС.

Полицейские прибыли на место акции еще до ее начала. Более четырех тысяч полицейских сейчас следят за порядком в городе. «Наша стратегия вполне ясная - немедленное пресечение демонстрации», — заявил префект парижской полиции Дидье Ламан.

Днем ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен запретил проведение акции. Он напомнил о приведших к беспорядкам антиизраильским демонстрациям в 2014 году.

Решение запретить акцию поддержали Административный суд Парижа и депутат французского парламента, лидер движения «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В Марселе, Страсбурге и Лионе прошли аналогичные демонстрации, однако власти не посчитали их противозаконными.

Обострение отношений между Палестиной и Израилем началось на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в День Иерусалима. Эта дата отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города в результате Шестидневной войны 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Палестина, напротив, называет Восточный Иерусалим («Аль-Кудс») оккупированной территорией — это подкреплено резолюциями СБ ООН.

В ходе вооруженного конфликта палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. Израиль, в свою очередь, ответил более чем 500 ракетами по объектам Сектора Газа.

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