В России до конца года заработает единая платформа управления данными

До конца 2021 года в России заработает единая платформа национальной системы управления данными. Соответствующее положение утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о создании платформы, которая объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.

Предполагается, что запуск платформы ускорит обмен информации между государственными структурами, в результате граждане будут быстрее получать необходимые услуги.

Система также позволит постоянно контролировать актуальность и достоверность сведений. Функции оператора платформы будет выполнять Минцифры.