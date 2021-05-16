Миронов попросил новое здание для Госдумы

Лидер партии «Справедливая России» Сергей Миронов попросил предоставить Государственной Думе новое здание. Так он прокомментировал в своем Twitter-аккаунте инцидент с сорванной ветром части вывески на строении.

«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква "А" с фасада отвалилась», — написал парламентарий. По словам Миронова, случившееся — «уже совсем не тонкий намек, что пора».

Инцидент с вывеской произошел накануне, 15 мая. В Москве с фасада здания Госдумы на Охотном Ряду упала буква «А» из окончания в слове «Государственная». Вскоре ее вернули на место.

На условия работы депутатов Госдумы в декабре 2020 года жаловался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он назвал парламент бомжом, добавив, что «все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях».