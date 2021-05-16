Извержение вулкана повысило спрос на недвижимость поблизости

Владельцы дома, расположенного вблизи действующего вулкана в Исландии, захотели продать его после наплыва туристов из-за извержения. Об этом сообщает Bloomberg Quint.

Анна Тордис Гудмундсдоттир, один из членов семьи, которой уже много поколений принадлежит здание и окружающая его территория, рассказала, что для недвижимости уже нашлось по меньшей мере двое покупателей.

Спрос на нее повысился после того, как в марте на этом участке земли началось извержение. Геологи, изучавшие его, подтвердили, что оно может продолжаться годами. По исландским законам, на частную землю может пройти пешим ходом любой человек, но владельцы земли имеют право брать плату за услуги, которые они оказывают.

Туристы в течение многих недель приходят смотреть на извержение, устраивать возле него пикники и даже жарить мясо над раскаленными камнями. Ради безопасности посетителей правительство Исландии выделило 70 миллионов крон (564 тысячи долларов) на разработку инфраструктуры новой достопримечательности. Ожидается, что там появится центр обслуживания туристов, парковка для туристов и вертолетная площадка.

Сообщается, что в настоящий момент проходят переговоры о сделке, цель государства в которых — удостовериться, что новые владельцы не закроют желающим доступ к вулкану. Находясь в часе езды от Рекьявика и недалеко от знаменитой Голубой лагуны, он может стать новым популярнейшим местом для посещения.

В прошлом году СМИ сообщали, что в Алтайском крае выставили на продажу усадьбу, часть строений которой — плавучие дома, находящиеся на пруду.