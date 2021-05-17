Умерла вдова советского разведчика Кима Филби Руфина Пухова-Филби. Об этом ТАСС сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Ивановича Блейка. Полковник Блейк был блестящим профессионалом — особой жизненной закалки и мужества Президент России Владимир Путин

Руфина Пухова-Филби скончалась в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, точная дата пока не назначена.

Ким Филби был лидером «Кембриджской пятерки», группы агентов советской разведки, в 1930-х — 1950-х годах работавших в спецслужбах и МИД Великобритании и добывавших исключительно важную стратегическую информацию. Кроме того, он писал в мемуарах, что помогал советским агентам работать без опаски, нагружая сотрудников британской спецслужбы MI6 ненужной бумажной отчетностью.

В 1963 году Филби по нелегальным каналам переправили в СССР, где он выступал в роли консультанта и аналитика в вопросах, касающихся организации противодействия западным спецслужбам. Разведчик скончался в Москве в 1988 году и похоронен на Кунцевском кладбище.

26 декабря 2020 года стало известно о смерти легендарного советского разведчика Джорджа Блейка. В 1949 году офицер был направлен в Сеул, где начал сотрудничество с советской разведкой, став двойным агентом. В частности, в 1956 году он сообщил о существовании берлинского туннеля для подслушивания телефонных разговоров, а также выдал имена 40 британских агентов. После разоблачения в 1961 году в Великобритании его арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Спустя четыре года он бежал из тюрьмы Уормвуд-Скрабс и перебрался в СССР. С 1965-го Блейк проживал в Москве.